La Russie condamnée à verser 253 M€ à la Géorgie pour les suites du conflit de 2008

En Brève

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, mardi 14 octobre, la Russie à verser plus de 253 millions d’euros à la Géorgie, estimant que Moscou a entravé les droits des habitants des régions séparatistes à la suite de la guerre entre les deux pays en 2008. La Cour a jugé que l’établissement, à partir de 2009, de lignes de démarcation en Abkhazie et en Ossétie du Sud, régions soutenues par la Russie, a violé les droits d’environ 29 000 personnes, auxquelles elle a attribué des dommages et intérêts.

