La mère de Will Smith, Carolyn Smith, à propos de la claque de son fils à Chris Rock : « Je ne l’ai jamais vu faire cela »

Au milieu des réactions, suite à la claque, assénée par Will Smith à Chris Rock, en direct des Oscars 2022, Carolyn Smith, la mère de l’ex-rappeur et acteur américain, a donné de la voix. La génitrice du comédien de 53 a avoué que « je ne l’ai jamais vu faire cela ».

C’est, sans aucun doute, l’information, qui fait la une des médias classiques et des réseaux sociaux, depuis plus de 72 heures. Will Smith, qui n’a pas apprécié une vanne de Chris Rock, sur la coupe de cheveux de Jada Pinkett Smith, a asséné, à son vis-à-vis, une violente claque.

À lire aussi : Oscars 2022 : Nicki Minaj donne son avis sur la gifle de Will Smith à Chris Rock

« C’est une personne très sociable »

Alors que la polémique continue d’enfler, avec, notamment, les réactions de célébrités, la mère de l’acteur a brisé le silence. Carolyn Smith, puisque c’est d’elle qu’il est question, s’est confiée à 6abc, suite à l’acte posé par son rejeton, révélant que c’était une première, pour son enfant. « C’est une personne très sociable. C’est la première fois que je le vois hors de lui. Première fois de sa vie… Je ne l’ai jamais vu faire cela », a-t-elle dévoilé, une façon de dire qu’elle a, elle-même, été surprise par le comportement de Will.

Abordant, par ailleurs, la performance du héros de la série à succès, « Le Prince de Bel Aire », Carolyn Smith a dit qu’elle avait attendu, avec confiance, les résultats. « Je sais comment il travaille, à quel point il travaille dur… J’ai attendu, attendu et attendu. Quand j’ai entendu le nom, j’ai crié ‘Oui’! », a-t-elle déclaré.

Se prononçant sur le même sujet, Ellen Smith, 50 ans, la sœur cadette de l’acteur, après avoir discuté avec son frère, a déclaré qu’elle était confiante que Will surmonterait cette situation dramatique. « J’ai discuté avec lui, et cela m’a, vraiment, brisé le cœur, en écoutant les choses qu’il a dites, qu’il a dû traverser, pour en arriver-là, où il est », a-t-elle narré, avec un air d’affliction.

À lire aussi : Gifle de Will Smith à Chris Rock : Booba s’inspire de l’incident et promet une claque à … (photo)

Aussi, paradoxal que cela puisse paraître, Will Smith a remporté l’Oscar du meilleur acteur, pour son rôle de Richard Williams, père et entraîneur des championnes de tennis américaines, Venus et Serena Williams, dans le biopic, « King Richards », acclamé par la critique.