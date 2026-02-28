La FIFA ouvre une enquête concernant le Mexique pour la Coupe du monde 2026

La Fédération internationale de football (FIFA) dépêchera prochainement une équipe au Mexique afin d’évaluer les conditions de sécurité dans le pays hôte, a annoncé une source proche de l’organisation. Cette mission vise à examiner sur place plusieurs aspects logistiques et sécuritaires à quelques mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

Le Mexique co-organise le tournoi avec les États-Unis et le Canada et accueillera treize rencontres de la compétition, dont le match d’ouverture opposant la sélection mexicaine à l’Afrique du Sud. La tenue de ces matches sur le sol mexicain, et en particulier celle de la première rencontre, constitue un élément central du calendrier établi par les organisateurs.

La décision d’envoyer une délégation intervient après une récente flambée de violence ayant suivi la mort de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », à la tête du cartel de Jalisco. Les heurts avec les forces de l’ordre et plusieurs incendies ont fait de nombreuses victimes; les autorités font état d’au moins 74 personnes tuées.

Enjeux de la mission et déclarations officielles

La présidente mexicaine, Claudia Sheinbaum, a précisé que l’enquête demandée par la FIFA ne découle pas directement des incidents récents. Selon elle, l’équipe dépêchée par l’instance internationale devra notamment jauger les problématiques liées à la circulation et au transport des supporters pendant le tournoi.

Du côté de la FIFA, le président Gianni Infantino a souligné sa confiance envers les autorités mexicaines et leur capacité à garantir un cadre sûr pour la compétition. Il a insisté sur le fait que le Mexique reste pleinement confirmé comme pays hôte et qu’un suivi rapproché de la situation sera assuré.

Claudia Sheinbaum a déclaré avoir reçu des assurances de la part de la FIFA quant au maintien des matches sur le territoire mexicain. Elle a ajouté qu’un groupe d’experts de la fédération serait présent sur place afin de vérifier et d’éclaircir certains points opérationnels avant le début du tournoi.

La Coupe du monde débutera dans environ quatre mois. Outre la capitale, Mexico, la ville de Guadalajara doit accueillir quatre rencontres et a été au cœur des tensions récentes, ce qui explique l’attention portée à la région par les autorités et les organisateurs. L’ouverture officielle est programmée pour le 11 juin à Mexico, avec le duel Mexique–Afrique du Sud.