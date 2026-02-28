La FIFA adopte la « Loi Vinicius » pour la Coupe du monde 2026 et examine la « Loi Wenger »

L’International Football Association Board (IFAB) a validé une série d’ajustements au règlement du jeu qui entreront en application le 1er juin. Ces modifications auront un impact direct sur les compétitions internationales à venir, notamment la prochaine Coupe du monde.

Les réformes visent à améliorer la précision de l’arbitrage et à fluidifier le déroulement des rencontres. Les nouvelles dispositions cherchent à réduire les interruptions jugées superflues et à mieux encadrer certains comportements sur le terrain.

Parmi les évolutions les plus visibles, le recours à l’arbitrage vidéo sera renforcé : son champ d’intervention est étendu pour couvrir des situations jusqu’ici exclues.

Principaux changements et applications pratiques

La VAR pourra désormais être sollicitée ou intervenir pour juger des faits liés à un deuxième carton jaune infligé à un joueur, ainsi que pour des décisions survenant lors des corners. Cette extension doit permettre de corriger des erreurs décisives et d’éclairer des phases de jeu souvent déterminantes.

Pour lutter contre les pertes de temps, le Comité des Lois du Jeu instaure des limites temporelles pour l’exécution des touches. Les footballeurs qui dépasseraient ce délai s’exposeront à des sanctions disciplinaires, mesure destinée à maintenir le tempo et diminuer les arrêts inutiles.

Un volet disciplinaire renforce aussi la surveillance des comportements provocateurs. À la suite de l’affaire impliquant Gianluca Prestianni et Vinícius Júnior, l’IFAB donne mandat à la VAR pour détecter des gestes ou attitudes destinés à dissimuler des propos ou des insultes — par exemple parler en couvrant sa bouche ou masquer un maillot. Rappelons que l’UEFA avait suspendu Prestianni pour le match retour de Ligue des champions à Madrid.

Enfin, la question du hors-jeu fait l’objet d’une nouvelle interprétation soutenue de longue date par Arsène Wenger, en charge du développement à la FIFA. Le principe testé consiste à ne considérer un attaquant en position illicite que s’il existe un espace pleinement dégagé entre lui et l’avant-dernier défenseur. Cette approche expérimentale sera mise en essai au Canada lors du prochain championnat, afin d’évaluer son impact sur le jeu et son applicabilité à grande échelle.