La Corée du Nord teste un missile de croisière longue portée (média d’État)

Le président nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche 28 décembre le tir d’essai en mer d’un missile de croisière à longue portée, ont rapporté les médias d’État de la Corée du Nord. L’agence officielle KCNA a précisé lundi que M. Kim a réaffirmé la nécessité d’un développement «illimité et soutenu» des forces nucléaires du pays.

