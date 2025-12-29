Accueil En Brève La Corée du Nord teste un missile de croisière longue portée (média d’État)

Le président nord-coréen Kim Jong-un a supervisé dimanche 28 décembre le tir d’essai en mer d’un missile de croisière à longue portée, ont rapporté les médias d’État de la Corée du Nord. L’agence officielle KCNA a précisé lundi que M. Kim a réaffirmé la nécessité d’un développement «illimité et soutenu» des forces nucléaires du pays.