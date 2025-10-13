La Californie adopte la première loi américaine sur les chatbots IA

En Brève

La Californie a promulgué, lundi 13 octobre 2025, une législation régulant pour la première fois aux États-Unis les agents conversationnels d’intelligence artificielle (chatbots), a annoncé le gouverneur Gavin Newsom, après une série de suicides d’adolescents qui a profondément marqué l’opinion publique. Défiant la pression de la Maison Blanche, qui s’oppose à la régulation de l’IA, le gouverneur démocrate a signé une série de lois imposant notamment la vérification de l’âge des utilisateurs, l’affichage régulier de messages d’avertissement et la mise en place de protocoles de prévention du suicide pour encadrer l’utilisation des chatbots et renforcer la sécurité des jeunes.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ