La CAF revoit à la hausse les dotations des compétitions interclubs de football

La Confédération Africaine de Football amorce une étape majeure vers la professionnalisation accrue des compétitions sur le continent.

Pour l’exercice 2025/2026, l’instance dirigeante augmente substantiellement les dotations attribuées aux clubs participants, avec des hausses parfois doublées par rapport aux saisons précédentes. Objectif affiché : consolider les finances des équipes, freiner la fuite des talents vers d’autres ligues et rendre les tournois africains plus attractifs pour les partenaires commerciaux.

Ce mouvement traduit la volonté de la CAF de transformer ses compétitions en vitrines de haut niveau, capables de se mesurer, à terme, aux normes économiques pratiquées par les grandes confédérations internationales.

Nouveau barème des primes

Pour la Ligue des Champions CAF, le club sacré champion percevra 6 000 000, tandis que le finaliste empochera 2 000 000. L’enveloppe globale dédiée aux primes de cette compétition s’élève à 19 600 000 $.

Dans la Coupe de la Confédération, le montant alloué au vainqueur atteint 4 000 000 et celui versé au finaliste monte à 1 000 000. Le total des primes pour cette compétition est fixé à 11 900 000 $.