La CAF retire la CAN 2025 au Sénégal: Sadio Mané dénonce une décision « injuste »

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a vivement réagi après le retrait du titre au Sénégal au profit du Maroc, pointant du doigt des dérives qui, selon lui, menacent l’intégrité du football africain.

L’attaquant du Sénégal, Sadio Mané, est monté au créneau après la décision controversée de la Confédération Africaine de Football concernant la CAN 2025. Mardi, l’instance continentale a tranché en retirant au Sénégal son titre de champion d’Afrique pour l’attribuer au Maroc. Une décision prise par la commission d’appel, qui a requalifié les événements survenus lors de la finale. Selon le verdict, l’interruption de la rencontre par les Lions de la Téranga en janvier a été assimilée à un abandon de terrain, synonyme de forfait. En conséquence, le résultat initial a été annulé et une victoire 3-0 a été accordée au Maroc, désormais sacré champion.

Une issue qui a suscité une vive réaction de Sadio Mané. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, l’ancien joueur de Liverpool n’a pas caché son indignation, dénonçant un mal profond qui gangrène le football africain. « Ce qui s’est passé dépasse l’entendement. Ce n’est pas le football pour lequel nous nous battons, ni l’Afrique en laquelle nous croyons », a-t-il déclaré, cité par GOAL. Avant d’enfoncer le clou : « La corruption est trop présente dans notre sport. Elle étouffe la passion de millions de supporters et remet en cause les efforts fournis sur le terrain. »





