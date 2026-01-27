La CAF auditionne la FSF et les joueurs Thiaw, Sarr et Ndiaye après les incidents de la finale CAN 2025 Maroc–Sénégal

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé, mardi 27 janvier 2026, avoir comparu devant le Jury disciplinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF) dans le cadre du dossier relatif aux incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025. Selon le communiqué officiel publié par la fédération, cette étape procédurale fait suite aux rapports établis par les officiels de la rencontre et aux réserves formulées par la Fédération Royale Marocaine de Football après la finale.

La FSF précise que sa délégation s’est présentée devant l’instance disciplinaire pour défendre la position du football sénégalais et exposer ses observations. La délégation nationale était conduite par le secrétaire général de la fédération. Pour assurer la défense juridique de la partie sénégalaise, Maître Seydou Diagne a assisté la délégation lors de cette audition devant le Jury disciplinaire de la CAF.

Outre les représentants de la FSF, la procédure de la CAF a inclus des auditions individuelles. Le sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, ainsi que les internationaux Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, ont été entendus par l’instance disciplinaire dans le cadre de cette procédure, indique le communiqué. Les auditions s’inscrivent dans l’examen des éléments transmis par les officiels de la rencontre et des réserves émises par la fédération adverse.

Déroulé de l’audition et suite de la procédure

Durant la séance, les représentants sénégalais ont présenté leurs éléments de défense et formulé des observations en réponse aux rapports et aux réserves mentionnés dans le dossier. Le communiqué de la FSF ne détaille pas le contenu des éléments apportés ni les questions posées aux personnes auditionnées, se limitant à signaler la tenue des échanges devant le Jury disciplinaire de la CAF.

La CAF, par l’intermédiaire de son Jury disciplinaire, a procédé aux confrontations et aux auditions prévues par son règlement interne pour ce type de dossier. Après les échanges entre les parties et l’examen des pièces présentées, le Jury disciplinaire a décidé de mettre l’affaire en délibéré, selon les informations communiquées par la FSF.

Conformément aux dispositions réglementaires de l’instance, la présidente du Jury disciplinaire a fixé un délai pour la notification de la décision finale. Le communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football indique que la décision devrait être notifiée dans un délai de quarante-huit heures, délai acté par la présidente du Jury disciplinaire de la CAF.