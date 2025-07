La Banque centrale du Ghana abaisse son taux directeur de trois points de pourcentage

La Banque centrale du Ghana a décidé de réduire son taux d’intérêt directeur de trois points, en réponse au ralentissement de l’inflation et à la sortie d’une grave crise économique, rapporte le site d’information Africanews.

Selon ce média, le comité de politique monétaire a adopté à la majorité cette baisse, faisant passer le taux de 28% à 25%, soit la plus forte diminution jamais enregistrée dans l’histoire du pays.

La Banque souligne que cette décision témoigne d’une confiance croissante dans la tendance à la baisse de l’inflation, qui se traduit par une diminution des prix à la consommation plus rapide que jamais. Par ailleurs, depuis le début de l’année, le cedi, monnaie locale, s’est apprécié de plus de 40% face au dollar américain, grâce à l’augmentation des réserves de change, à la croissance des exportations et à la confiance accrue des investisseurs.

Plus tôt ce mois-ci, le Fonds monétaire international a salué les progrès accomplis par le Ghana, important producteur de cacao et d’or, dans la restructuration de sa dette et les réformes économiques lancées depuis janvier, à l’arrivée au pouvoir du président John Mahama.

Toutefois, Africanews souligne que malgré ces avancées, notamment la baisse des prix du carburant et des transports, une grande partie de la population continue de faire face à des difficultés, le coût de la vie restant élevé dans le pays.