Kim Jong-un écarte son vice-président, le traitant de « chèvre attelée à un chariot à bœufs »

Kim Jong Un a limogé l’un de ses plus hauts responsables après l’échec d’un vaste projet de modernisation industrielle, décision présentée par Pyongyang comme une mesure disciplinaire majeure à quelques semaines du congrès du parti au pouvoir.

Les médias officiels nord-coréens ont rendu publique la destitution de Yang Sung Ho, vice‑premier ministre en charge de l’industrie de la construction mécanique, qu’ils tiennent pour responsable des défaillances survenues lors de la modernisation du complexe industriel de Ryongsong, dans le nord‑est du pays. Selon le compte rendu officiel, le chantier a pris du retard et généré des pertes économiques importantes en raison d’une gestion jugée irresponsable.

Lors d’une cérémonie célébrant l’achèvement de la première phase des travaux, Kim Jong Un a vivement critiqué les responsables du projet, estimant qu’ils n’avaient pas assumé leurs responsabilités malgré des reproches antérieurs. Le dirigeant a illustré l’inadéquation des choix de direction par une comparaison frappante, qualifiant la situation d’absurde et relevant une erreur dans les recrutements de personnel.

Motifs officiels et modalité de la sanction

Le gouvernement a imputé au vice‑premier ministre la responsabilité principale des retards et des pertes financières constatées sur le site de Ryongsong. La presse d’État affirme que Yang avait déjà été pointé du doigt lors d’une réunion du parti en décembre, mais n’avait pas modifié son comportement par la suite. La cérémonie de fin de première phase a servi d’occasion publique pour formaliser la critique et annoncer le limogeage.

Les réprimandes publiques et les destitutions de hauts fonctionnaires sont une pratique récurrente dans la gouvernance de Kim Jong Un. Dans les communiqués officiels, ces mesures sont présentées comme des actions nécessaires pour renforcer la discipline et la responsabilité au sein de l’administration, en particulier avant des événements politiques majeurs.

Contexte économique et enjeux avant le congrès du Parti

Le limogeage intervient dans un contexte de tension économique prolongée : la Corée du Nord subit depuis des années les effets conjugués de sanctions internationales, d’une allocation prioritaire des ressources au programme d’armement et de perturbations liées à la pandémie de COVID‑19. Des analystes soulignent que ces facteurs structurels compliquent la modernisation industrielle et la relance économique.

Les observateurs estiment que le congrès du Parti des travailleurs, prévu cet hiver, visera à redéfinir les priorités politiques et économiques, à évaluer la gestion passée et à procéder à des réajustements dans les postes clés de la direction. Outre la question économique, la conférence devrait aborder la politique nucléaire et balistique du pays ainsi que le renforcement des relations avec la Russie et la Chine.

Certaines voix extérieures jugent que les problèmes à Ryongsong résultent davantage de ces contraintes structurelles que de la seule incompétence d’un responsable. Un analyste sud‑coréen cité par les médias a estimé que la priorité donnée au développement des programmes d’armement au détriment de l’économie domestique pèse sur la performance industrielle, et que Pyongyang tend à attribuer la responsabilité des difficultés à des subordonnés.

Les spécialistes et services de renseignement suivent par ailleurs tout signe d’évolution possible dans la diplomatie internationale, notamment la perspective d’un éventuel retour aux pourparlers avec les États‑Unis, à mesure que les équilibres géopolitiques régionaux et mondiaux évoluent.