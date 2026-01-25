Khaby Lame, la plus grande star de TikTok, vend sa société pour 900 M$

Khaby Lame conclut un accord stratégique avec la société américaine cotée Rich Sparkle Holdings portant sur la cession partielle de sa société Step Distinctive Limited, afin de développer ses activités commerciales à l’international via un modèle de commerce électronique axé sur les plateformes.

L’opération, annoncée comme un partenariat stratégique plus large, prévoit que Rich Sparkle Holdings acquière une participation dans Step Distinctive Limited. Selon les termes communiqués, cette acquisition s’inscrit dans une coopération destinée à structurer et à industrialiser les activités commerciales liées à la marque de Khaby Lame à l’échelle mondiale.

Aux termes de l’accord, Rich Sparkle, par l’intermédiaire de ses partenaires opérationnels, détiendra pour une période initiale de 36 mois les droits exclusifs sur les activités commerciales mondiales de Khaby Lame. Ces droits portent notamment sur les partenariats de marque, les parrainages, les licences et les activités de commerce électronique, marquant une transition du marketing d’influence traditionnel vers un modèle commercial centré sur des plateformes intégrées.

Modalités financières et rôle de Khaby Lame

Rich Sparkle indique que la structure intégrée envisagée, combinant gestion du trafic, exécution des commandes, opérations et technologie propriétaire, pourrait, une fois pleinement mise en œuvre, générer plus de 4 milliards de dollars de ventes annuelles. Ce chiffre est avancé comme une projection liée à l’exploitation à grande échelle de la marque et des actifs commerciaux associés.

Dans le cadre de l’accord, Khaby Lame deviendra actionnaire majoritaire de Rich Sparkle Holdings, position qui le place à la fois comme partenaire créatif et comme partie prenante de l’infrastructure commerciale bâtie autour de sa marque. La société présente cet arrangement non seulement comme une acquisition de parts, mais comme une évolution du modèle mondial de commerce électronique de contenu, fondée sur la combinaison d’une plateforme cotée, d’une propriété intellectuelle de contenu reconnue et d’une expertise en chaîne d’approvisionnement.

Déploiement opérationnel et zones prioritaires

La mise en œuvre de la stratégie commerciale sera concentrée initialement sur trois zones géographiques : les États-Unis, le Moyen-Orient et l’Asie du Sud-Est. L’exécution de ce plan est programmée sur une période de trois ans, correspondant à la période d’exploitation des droits exclusifs mentionnée dans l’accord.

Pour soutenir cette expansion, Rich Sparkle collaborera avec Anhui Xiaoheiyang Network Technology Co., Ltd., une entreprise chinoise spécialisée dans le commerce de contenu et reconnue pour son expertise en matière de commerce électronique piloté par les créateurs. Cette alliance vise à capitaliser sur des capacités opérationnelles et technologiques existantes pour industrialiser les flux commerciaux, de la génération de trafic à la livraison des produits.

Les éléments couverts par l’accord — partenariats de marque, parrainages, licences et commerce électronique — participeront à transformer la gestion commerciale de la marque en une activité plateforme structurée, centrée sur l’intégration des contenus, de la technologie et des opérations logistiques au service du développement international.