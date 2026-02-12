Kenya : la frontière terrestre avec la Somalie rouvrira en avril après 15 ans de fermeture

Le président kényan William Ruto a annoncé jeudi 12 février que la frontière terrestre entre le Kenya et la Somalie, fermée depuis environ quinze ans, devrait être rouverte en avril. Cette décision marque un tournant après une longue période de restrictions aux passages frontaliers.

La fermeture remonte à une série d’attaques attribuées au groupe islamiste Al-Shabaab qui ont ciblé le territoire kényan, poussant les autorités à verrouiller les points de passage pour des raisons de sécurité. Depuis, les échanges humains et commerciaux entre les deux côtés ont été fortement limités.

Sur le réseau X, le chef de l’État a exprimé son ras-le-bol face à la situation des habitants de Mandera, dont les liens familiaux et communautaires avec la Somalie ont été perturbés par cette fermeture prolongée. Il a assuré que le poste-frontière serait rouvert en avril, mettant fin à ce blocus de longue durée.

La remise en service du point de passage devrait permettre aux familles séparées de se retrouver plus facilement et redonner un élan aux échanges locaux qui ont pâti de l’isolement. Les acteurs économiques transfrontaliers, informels pour beaucoup, pourraient retrouver une partie de leurs activités habituelles.

Cependant, la réouverture soulève des questions de sécurité : les autorités devront concilier facilitation des déplacements et prévention des risques liés aux groupes armés. Des mesures de contrôle renforcées et une coordination avec les services de sécurité seront vraisemblablement nécessaires pour garantir le bon déroulement de la reprise des liaisons terrestres.