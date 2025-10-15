Kenya : décès de Raila Odinga, figure historique de l’opposition à 80 ans

Le leader politique, Raila Odinga est mort ce mercredi 15 octobre dans le sud de l’Inde, après avoir perdu connaissance lors d’une promenade, selon les autorités locales.

D’après la police du district d’Ernakumam, M. Odinga se trouvait avec sa sœur, sa fille et son médecin lorsqu’il s’est effondré. Transporté d’urgence à l’hôpital, il n’a pas pu être réanimé. Les médecins évoquent une détresse respiratoire soudaine.

Né en 1945, Raila Odinga fut l’un des visages les plus marquants de la vie politique kényane. Opposant de longue date au régime de Daniel arap Moi, il a connu la prison, l’exil, mais aussi le pouvoir, en occupant le poste de premier ministre de 2008 à 2013.

À cinq reprises candidat à la présidence, il a toujours affirmé avoir été victime de fraudes électorales. Sa disparition marque la fin d’une ère pour le Kenya, où il restera une icône de la lutte démocratique et du multipartisme.