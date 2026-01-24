Kanye West au visage bouffi : inquiétudes pour sa santé

Kanye West a suscité de nouvelles inquiétudes après avoir été aperçu visiblement bouffi lors d’une rare sortie publique à Los Angeles en compagnie de sa femme, Bianca Censori. Les images de leur participation à une projection privée du film The Housemaid, avec Sydney Sweeney, ont relancé les spéculations en ligne sur l’état de santé du rappeur et créateur.

Lors de cette sortie, des témoins ont noté un contraste marqué entre les deux membres du couple. Selon le Daily Mail, West, 48 ans, affichait une silhouette apparemment plus corpulente et semblait moins énergique que d’habitude, portant une veste en cuir marron et un pantalon foncé qui dissimulaient sa morphologie.

De son côté, Censori, 30 ans, a attiré l’attention par une tenue audacieuse : un body moulant et transparent associé à des talons argentés à lacets, soulignant une silhouette élancée. Ces éléments vestimentaires et l’apparence contrastée du couple ont alimenté les échanges sur les réseaux et dans la presse people.

Observations et explications avancées

Un témoin oculaire rapporté par le Daily Mail a décrit Kanye West comme « bouffi » et « apathique » lors de la projection privée. Aucune déclaration publique du principal intéressé n’a été communiquée pour clarifier son état physique ou évoquer d’éventuels problèmes de santé.

Une source citée par la presse a toutefois avancé une explication liée au rythme de vie de l’artiste : des voyages fréquents et des habitudes alimentaires irrégulières pourraient être en cause. « Kanye voyage tellement qu’il sort beaucoup manger et se régale de pain tout en s’offrant des pâtes parce que c’est l’hiver, il fait froid et qu’il faut bien se remplir la panse de temps en temps », a déclaré cette source, qui évoque également des difficultés récurrentes de l’artiste à gérer son poids malgré des tentatives de régime.

Ces éléments, rapportés par des proches, ont été présentés comme des facteurs possibles expliquant l’apparence récente du rappeur, sans affirmation médicale et sans confirmation officielle de l’entourage direct de West.

Vie domestique, régime et dynamique du couple

L’attention autour de l’apparence du couple a aussi fait ressurgir des informations publiées en novembre concernant la vie à domicile et le mode de vie de West et Censori. Des médias ont affirmé que Kanye exercerait une surveillance sur le régime alimentaire et le programme d’exercice de sa femme, décrivant un « régime strict » imposé par le rappeur.

Ces affirmations ont donné lieu à des descriptions contrastées : certains articles évoquent un déséquilibre perçu entre les habitudes de West — qui se permettrait des plats réconfortants comme le poulet frit ou les macaronis au fromage — et la discipline alimentaire attribuée à Censori. D’autres sources proches du couple relativisent ces rapports, présentant la dynamique comme consensuelle et liée aux activités professionnelles, notamment la confection de vêtements. L’une d’elles a ainsi expliqué que West mesurerait le tour de taille de sa femme surtout pour des motifs de design et non pour contrôler son alimentation.

Selon ces mêmes interlocuteurs, Censori privilégierait un régime riche en légumes et en protéines, limitant glucides et sucres, et pratiquerait un exercice physique régulier mais modéré. Ils décrivent une pratique du sport en couple, avec des promenades et des étirements matinaux, plutôt qu’une discipline sévère.

Les images de la projection continuent de circuler et de nourrir les discussions publiques sur la santé et la vie privée du couple, sans que des éléments médicaux ou des confirmations officielles viennent pour l’instant préciser la situation.