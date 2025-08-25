Kandi: un militaire tué dans son domicile lors d’une attaque armée à Bakata

Un drame a secoué le quartier Bakata, dans le premier arrondissement de Kandi, dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 août 2025. Aux environs de 3h15, un groupe d’hommes armés non identifiés a fait irruption dans une concession et a abattu un militaire dans sa propre chambre.

Selon des témoignages recueillis par Fraternité Fm et rapportés par Bénin News, les assaillants ont d’abord tiré en l’air pour semer la panique, avant de forcer l’entrée de la maison. Le militaire, réveillé par le vacarme, s’était saisi d’une arme blanche. Mais son épouse, enceinte, aurait tenté de le dissuader de résister, consciente du rapport de force défavorable.

Les agresseurs ont finalement pénétré dans la chambre, roué le soldat de coups et l’ont laissé agonisant dans une mare de sang. Fait troublant: aucun objet de valeur n’a été emporté.

La violence s’est ensuite propagée au voisinage. Un habitant, sorti avec une lampe torche, a été atteint par balle. Transporté d’urgence à l’hôpital, il a pu être sauvé. Dans une autre concession, les malfaiteurs ont défoncé la porte, battu un couple et emporté une somme d’argent.

Cette attaque, d’une rare brutalité, plonge le quartier dans la peur et relance les interrogations sur la recrudescence de l’insécurité dans le nord du pays.