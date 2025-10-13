Kaja Kallas à Kiev pour le soutien militaire et financier de l’UE

En Brève

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, est arrivée à Kiev lundi 13 octobre pour discuter avec les autorités ukrainiennes du soutien militaire et financier de l’Union européenne et de la protection du secteur énergétique ukrainien, sévèrement affecté par les frappes russes, rapporte l’AFP. Sur X, Mme Kallas a précisé être «à Kiev pour des discussions sur le soutien financier et militaire, la sécurité du secteur énergétique ukrainien et la responsabilité de la Russie dans ses crimes de guerre».

