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Bénin

Journée FIFA mars 2026: le Bénin affrontera finalement la Guinée et le Liberia

La Bénin revoit son programme pour les journées FIFA de mars, avec un nouvel adversaire et un forfait notable dans ses rangs.

Romaric Déguénon
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AFRIQUE-SPORT
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Les Guépards du Bénin
Les Guépards du Bénin@bwtv
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Initialement attendus face à la Palestine et à la Guinée, les Guépards devront finalement adapter leur préparation. La sélection palestinienne, empêchée de se déplacer en raison du contexte sécuritaire au Moyen-Orient, a été remplacée par le Liberia. Un ajustement logistique confirmé par l’encadrement béninois, qui maintient toutefois son second rendez-vous face à la Guinée.

Sur le plan sportif, le sélectionneur doit également composer avec une absence de taille. Olivier Verdon, touché récemment en championnat avec Ludogorets, est contraint de déclarer forfait. Le défenseur central, sorti sur blessure lors de sa dernière apparition, ne prendra pas part au rassemblement. Pour pallier ce coup dur, le staff a décidé de rappeler Jordan Lawson, déjà aperçu en sélection en novembre dernier.

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