Journée FIFA mars 2026: la liste du Nigeria face à l’Iran et la Jordanie

Le sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la prochaine trêve internationale. Les Super Eagles affronteront l’Iran et la Jordanie lors de cette pause estivale.

Le sélectionneur national du Nigeria, Éric Chelle, a dévoilé une liste de 23 joueurs pour les prochaines rencontres amicales face à l’Iran et à la Jordanie. Parmi les cadres convoqués figurent le capitaine Wilfred Ndidi, ainsi que Alex Iwobi et Ademola Lookman. D’autres habitués, à l’image de Calvin Bassey, Semi Ajayi, Moses Simon, Samuel Chukwueze et Akor Adams, sont également de la partie.

Cette liste est marquée par plusieurs nouveautés, dont les premières convocations d’Emmanuel Fernandez, Philip Otele et Yira Collins Sor. Dans les cages, Maduka Okoye et Adebayo Adeleye effectuent leur retour après avoir manqué la campagne qualificative pour la CAN 2025. Les Super Eagles affronteront l’Iran le 27 mars à Antalya, en Turquie, avant de défier la Jordanie le 31 mars, toujours dans le cadre de cette fenêtre internationale.

Liste des joueurs convoqués :

Gardiens : Maduka Okoye ; Adebayo Adeleye ; Francis Uzoho

Défenseurs : Calvin Bassey ; Semi Ajayi ; Bright Osayi-Samuel ; Bruno Onyemaechi ; Zaidu Sanusi ; Igoh Ogbu ; Emmanuel Fernandez

Milieux : Alex Iwobi ; Frank Onyeka ; Wilfred Ndidi ; Raphaël Onyedika ; Fisayo Dele-Bashiru

Attaquants : Ademola Lookman ; Samuel Chukwueze ; Moses Simon ; Chidera Ejuke ; Paul Onuachu ; Akor Adams ; Philip Otele ; Yira Collins Sor

Avec ce groupe mêlant expérience et nouvelles têtes, le Nigeria entend peaufiner ses automatismes avant ses prochaines échéances officielles.





