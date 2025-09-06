Journée de la jeunesse: Dedras ONG, Care Bénin/Togo et la Cedeao unissent leurs forces pour l’avenir

L’ONG Dedras, en partenariat avec CARE Bénin/Togo et la CEDEAO, a célébré en différé la Journée internationale de la jeunesse 2025 au CEG Gbégamey à Cotonou les 4 et 5 septembre 2025. La célébration a démarré la veille, le jeudi 4 septembre, par une marche sportive partie de la place Bio Guera pour rallier la place de Fidjrossè.

Dans la cour du CEG Gbégamey, les couleurs de la CEDEAO et de CARE Bénin/Togo encadraient une célébration tournée vers l’avenir. L’ONG Dedras, initiatrice du projet IMPACT-CEDEAO, a tenu à marquer la Journée internationale de la jeunesse 2025 par une rencontre en différé, rassemblant une centaine de jeunes, des autorités éducatives, des représentants de la CEDEAO et des partenaires techniques.

« La jeunesse n’est pas seulement une catégorie à accompagner, mais une force à activer », a insisté Rafiou Ba-Agba, représentant de la Direction départementale de l’Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle (DDESFTP).

Le ton institutionnel n’a pas étouffé l’appel à l’audace. Devant une centaine de jeunes mobilisés, Daniel Djodjouhin, coordonnateur Sécurité alimentaire et Nutrition à CARE Bénin/Togo, a salué « l’engagement constant de la CEDEAO en faveur de la cohésion sociale » et rappelé l’esprit d’IMPACT-CEDEAO.

« Les jeunes ne sont pas seulement des bénéficiaires du changement, ils en sont des acteurs clés. », a-t-il déclaré.

L’objectif de la journée est de mobiliser, de valoriser les initiatives locales de l’entrepreneuriat à la santé sexuelle et reproductive et mettre en lumière « les 50 ans d’engagement de la CEDEAO pour l’intégration régionale, la paix et le développement ».

Sur le contenu du programme, Mouhoutarou Alassane, gestionnaire du projet, a détaillé les chantiers en cours au Nord-Bénin.

Il a évoqué les infrastructures socio-communautaires, les centres de formation, l’accès au marché, l’autonomisation des femmes, cohésion sociale. « Nous avons identifié 100 jeunes dans les écoles de formation professionnelle et engagé l’identification de 50 groupements afin d’appuyer 1 000 femmes dans leurs activités génératrices de revenus », a-t-il précisé, avant d’annoncer une retombée directe à Cotonou.

« Le projet installera ici, au CEG Gbégamey, un centre multimédia pour permettre à la jeunesse d’accéder à l’information scolaire, professionnelle et citoyenne. »

Les jeunes, protagonistes de leur avenir

L’un des moments les plus marquants fut l’intervention de N. Fridaous Ibrahim, porte-parole des jeunes. « Nous ne sommes pas seulement l’avenir, nous sommes le présent. Croyez en nous, investissez en nous. », a-t-elle souhaité.

Des propos repris et amplifiés par Jonas Houédou, représentant de l’ambassadeur de la CEDEAO, qui a relié l’événement aux 50 ans de la communauté.

« Il n’y a pas de développement durable sans l’inclusion de la jeunesse, ni de paix véritable sans son autonomisation. Vous êtes les visages de cette ambition. »

Thierry Tchédé, chargé du projet IMPACT-CEDEAO au sein de Dedras ONG est revenu sur l’esprit de cette célébration en différé. « Nous voulons renforcer l’implication des jeunes dans les initiatives locales, valoriser leurs actions dans l’artisanat, l’agro-transformation et l’entrepreneuriat. La jeunesse, ce n’est pas demain, c’est aujourd’hui. », a-t-il expliqué.

La cérémonie a pris fin par la visite des stands d’exposition où l’on pouvait découvrir des produits de transformation, des innovations artisanales et agricoles , suivie d’un panel animé par les jeunes bénéficiaires.

Ces derniers y ont partagé leurs parcours, leurs défis et leurs espoirs, confirmant ainsi que l’initiative pilotée par Dedras avec le soutien de CARE Bénin/Togo et de la CEDEAO est en train de donner corps à son ambition qui est de faire de la jeunesse béninoise une véritable locomotive du développement durable et de la cohésion sociale.