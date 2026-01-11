Jour de vote au Bénin : un scrutin décisif avant la présidentielle d’avril 2026

Le Bénin entre ce dimanche 11 janvier 2026 dans une journée électorale décisive avec le lancement effectif des élections législatives et communales sur l’ensemble du territoire national. Ce double scrutin marque une étape majeure du calendrier électoral béninois et s’inscrit dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement suivi.

Les électeurs béninois sont appelés aux urnes pour deux consultations simultanées : les élections législatives, destinées à élire les 109 députés de la nouvelle Assemblée nationale et les élections communales, qui permettront de renouveler les conseils communaux et les équipes dirigeantes des collectivités locales.

Selon les données officielles de la Commission électorale nationale autonome (CENA), près de 7,83 millions d’électeurs sont inscrits pour ce scrutin. Ils sont répartis dans plus de 17 350 postes de vote, ouverts dès les premières heures de la matinée à travers le pays. Les opérations électorales ont démarré dans la majorité des bureaux de vote sous la supervision des agents électoraux et des forces de sécurité.

Un climat politique sous vigilance accrue

Le scrutin se tient un peu plus d’un mois après une tentative de coup d’État avortée à Cotonou, un événement qui a renforcé la vigilance des autorités et des observateurs. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés afin de préserver la stabilité et d’assurer le déroulement normal du vote sur toute l’étendue du territoire.

En amont du scrutin, plusieurs organisations internationales et acteurs de la société civile, dont Amnesty International, ont appelé les partis politiques et les candidats à privilégier un processus électoral pacifique, respectueux des droits humains et des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de participation citoyenne.

La CENA a, de son côté, multiplié les appels à la retenue et au respect des règles démocratiques. Son président a insisté sur la nécessité d’un scrutin calme, transparent et crédible, condition essentielle pour renforcer la confiance des citoyens dans le processus électoral.

Organisation pratique et déroulement du vote

Mesures exceptionnelles pour la journée électorale

Afin de garantir un climat apaisé, les autorités ont mis en œuvre plusieurs mesures spécifiques pour la journée du 11 janvier :

interdiction des manifestations publiques et fermeture temporaire de certains marchés ;

suspension des activités des débits de boissons ;

fermeture provisoire des frontières terrestres.

Ces dispositions visent à limiter les déplacements non essentiels et à prévenir tout trouble à l’ordre public pendant les opérations de vote.

Dans chaque bureau, l’électeur procède successivement au vote pour les législatives, puis pour les communales. Les bulletins sont déposés dans des urnes distinctes, avant l’émargement sur la liste électorale. Le dépouillement est prévu à la clôture officielle des bureaux, sous la supervision des représentants des partis et des observateurs.

Observation internationale et transparence

Une mission d’observation électorale de l’Union africaine est déployée au Bénin pour suivre le déroulement du scrutin, depuis l’ouverture des bureaux jusqu’aux premières étapes de la centralisation des résultats. Cette présence vise à renforcer la transparence et la crédibilité du processus électoral.