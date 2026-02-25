John Paintsil privilégie l’expérience des Black Stars du Ghana

John Paintsil, entraîneur adjoint des Black Stars, a fait part de la pression qui pèse sur le Ghana à l’approche de la Coupe du monde 2026. L’ancien défenseur international, aujourd’hui membre du staff technique, estime que les attentes autour de l’équipe sont particulièrement élevées.

Le Ghana, quadruple vainqueur de la CAN, se prépare à disputer sa cinquième phase finale de Coupe du monde cet été. Malgré son absence remarquée à la CAN 2025 — une première depuis plus de vingt ans — la qualification pour le Mondial a relancé l’enthousiasme chez les supporters et redonné de la vigueur au projet sportif national.

Paintsil a rappelé les épisodes plus amers des dernières éditions, comme les éliminations dès la phase de groupes au Brésil en 2014 et au Qatar en 2022, mais il considère que l’expérience acquise au fil des années a renforcé l’effectif. Il a également souligné les performances historiques du pays, évoquant notamment l’accès aux huitièmes en 2006 et la campagne jusqu’aux quarts en 2010, comme des repères qui doivent inspirer l’équipe.

Préparation physique et calendrier des matches

Sur le plan individuel, le coach adjoint a insisté sur la nécessité d’une condition physique optimale pour tous les joueurs. Selon lui, la clé passera par la disponibilité et la forme des éléments convoqués pour le tournoi afin que l’équipe puisse rivaliser au meilleur niveau.

Placée dans le groupe L, la sélection ghanéenne ouvrira sa compétition contre le Panama le 17 juin, puis croisera le chemin de l’Angleterre le 23 juin, avant de terminer la phase de poules face à la Croatie le 27 juin. Ces rendez-vous figureront parmi les moments décisifs du premier tour.

Pour préparer ces échéances, le Ghana a programmé des rencontres amicales en mars contre l’Autriche et l’Allemagne, puis un dernier test face au Mexique juste avant le début du Mondial, afin de peaufiner les automatismes et évaluer l’état de forme du groupe.