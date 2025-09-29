Jeux vidéo : Electronic Arts cédé à un consortium de fonds pour environ 55 milliards de dollars

En Brève

L’éditeur américain de jeux vidéo Electronic Arts (EA), connu pour les franchises EA Sports FC (ex‑FIFA) et Les Sims, a annoncé lundi 29 septembre son acquisition par un consortium de fonds d’investissement, une opération qui valorisera l’entreprise à environ 55 milliards de dollars, selon un communiqué; avant l’ouverture de la Bourse de New York, le titre progressait de plus de 5 %.