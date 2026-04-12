« Je resterai une personnalité sur laquelle il y aura toujours un certain regard », Patrice Talon

À l’issue de son vote ce dimanche 12 avril 2026 à Cotonou, le président sortant du Bénin, Patrice Talon, a confirmé qu’il siégera au futur Sénat prévu par la réforme institutionnelle.

Le président de la République, Patrice Talon, a annoncé ce dimanche 12 avril 2026 qu’il fera partie du futur Sénat, une institution issue de la révision constitutionnelle adoptée le 15 novembre 2026 par l’Assemblée nationale.

Après avoir accompli son devoir de vote à Cotonou, le chef de l’État sortant a été clair sur sa future position institutionnelle. « Je ne vais pas me dérober à cela » a t-il affirmé, confirmant ainsi son entrée dans cette chambre haute. Pour lui, cette nouvelle étape s’inscrit dans la continuité de son engagement pour le pays, mais dans un autre rôle. Il a expliqué vouloir désormais se retirer de la gestion directe du pouvoir.

Le président sortant a d’ailleurs précisé sa vision de l’après-présidence en déclarant : «J’ai besoin de faire autre chose, de m’amuser, de sortir, mais tout en restant un bon citoyen ». Il a aussi insisté sur son futur statut d’ancien chef de l’État, qui restera actif d’une autre manière dans la vie nationale. « Je resterai un citoyen. Je resterai un ancien Président, je resterai une personnalité sur laquelle il y aura toujours un certain regard », a t-il indiqué.

Pour rappel, selon la constitution la sénat sera composée des membres de droit tels que les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l’Assemblée nationale, les anciens présidents de la Cour constitutionnelle. Le Sénat est chargé de veiller au respect de la « trêve politique » désormais consacrée en norme, garantissant ainsi une période de calme et de non-agression dans le débat public. À ce titre, le Sénat dispose du pouvoir de suspendre ou de retirer les droits politiques ou civiques aux acteurs politiques dont les actes ou propos portent atteinte à l’unité nationale, au développement, à la défense du territoire, à la sécurité, à la démocratie, aux droits humains ou à la paix.

Appel citoyen

« Depuis novembre-décembre, nous avons tous assisté à un processus électoral à travers le pays », a rappelé le chef de l’État. Il a mentionné que cela a permis le renouvellement du personnel politique à différents niveaux, incluant les instances législatives, communales et présidentielles. En soulignant le climat qui a accompagné cette période électorale, Talon a affirmé : « Ce que j’ai observé depuis novembre-décembre, c’est une ambiance extraordinaire », marquée par de la convivialité et de la fraternité sur tout le territoire national.

Pour le président sortant, cette atmosphère indique une transformation des pratiques politiques au Bénin. Il a noté que les acteurs politiques semblent s’éloigner des invectives, ce qui témoigne, selon lui, d’un tournant dans l’histoire du pays. Il a également abordé les réformes politiques mises en place durant son mandat, admettant qu’elles avaient suscité des réactions variées, allant de la peur à des tensions. « Aujourd’hui, le peuple entier adhère à ce nouveau mode de vie », a-t-il affirmé.

Observant une participation encore modeste dans certains bureaux de vote, Talon a encouragé les citoyens à ne pas laisser l’ambiance festive entraver leur engagement électoral. « Trop de convivialité peut également émousser les ardeurs pour aller voter », a-t-il mis en garde contre un excès de confiance susceptible de réduire le taux de participation.

Le président a donc lancé un appel au patriotisme et au civisme des électeurs, soulignant l’importance d’une forte participation au-delà de l’esprit de fête. « Je vais compter sur le patriotisme de nos compatriotes, je vais compter sur le civisme des uns et des autres pour une bonne participation », a-t-il déclaré.

« Il faut que chacun montre bien qu’il est un citoyen et qu’il a joué son rôle dans le développement du pays », a conclu Patrice Talon.