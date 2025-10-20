«Je ne supporte plus cette violence, trop c’est trop, je ne suis rien chez Ned Nwoko», Regina Daniels en pleurs

L’actrice nigériane Regina Daniels, en larmes dans une vidéo devenue virale, dénonce les violences qu’elle subirait au sein de son mariage avec le sénateur Ned Nwoko. Dans un cri de détresse, la jeune mère de deux enfants confie ne plus se sentir en sécurité et déclare qu’elle n’est « rien » dans son foyer.

Une vidéo bouleversante de Regina Daniels, l’une des actrices les plus populaires de Nollywood, circule sur les réseaux sociaux depuis quelques heures. En pleurs, la 4è épouse du sénateur Ned Nwoko exprime sa détresse face aux violences qu’elle subirait depuis plusieurs mois. « Trop c’est trop, je ne supporte plus cette violence, je ne suis rien chez Ned Nwoko », a lâché Regina dans un sanglot», répète-t-elle, visiblement épuisée et désorientée.

Autour d’elle, plusieurs femmes tentent de la calmer. L’une lui tend un verre d’eau, une autre lui verse de l’eau sur la tête pour l’aider à reprendre ses esprits. Malgré leurs efforts, Regina continue de crier son désespoir, affirmant que dans la maison de son mari, elle ne représente rien, contrairement à sa famille où elle se sent « reine ».

D’après Stanley On-Top, producteur de films et proche du couple, l’actrice aurait été attaquée dans la nuit par des hommes que l’on soupçonne être des voyous envoyés par le sénateur. « Heureusement, ses frères étaient là pour la défendre », a-t-il indiqué en partageant la vidéo sur ses réseaux sociaux.

Ces allégations ont provoqué une onde de choc au Nigeria et au-delà. De nombreux fans et défenseurs des droits des femmes réclament que la lumière soit faite sur cette affaire. Tous craignent pour la sécurité de la jeune actrice de 24 ans.