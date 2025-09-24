«J’aime Wizkid, mais nous ne sommes pas en couple», Tiwa Savage démonte les rumeurs

Tiwa Savage a démenti les rumeurs la liant à Wizkid, affirmant que le chanteur n’était pas la personnalité publique avec qui elle a entretenu une relation par le passé.

La star nigériane de l’Afrobeat, Tiwa Savage, a tenu à mettre fin aux rumeurs persistantes l’associant à son collègue Wizkid. Les spéculations ont refait surface après qu’elle a confié, lors d’une interview, avoir eu par le passé une relation avec une personnalité publique qui préférait rester dans l’ombre.

Ses propos avaient alors été largement interprétés comme une allusion au chanteur de « Essence », alimentant les rumeurs de romance qui entourent les deux artistes depuis plusieurs années.

Invitée par The Breakfast Club, Tiwa Savage a démenti catégoriquement ces allégations. Si elle reconnaît avoir une profonde admiration et un grand respect pour Wizkid, elle a insisté sur le fait qu’il n’était pas l’homme en question.

« Un grand merci à Wizkid. Je l’aime et le respecte, mais ce n’est pas lui dont je parlais », a-t-elle tranché, refusant toutefois de dévoiler l’identité réelle de son ancien compagne.





