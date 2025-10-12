Italie: monastère historique ravagé par un incendie, 22 religieuses évacuées

En Brève

Un violent incendie a ravagé, dans la nuit du 11 octobre, le monastère historique de Bernaga à La Valletta Brianza, près de Milan, entraînant l’évacuation de 22 religieuses cloîtrées, ont annoncé les pompiers italiens le 12 octobre ; fondé en 1628, ce lieu est connu pour être celui où Carlo Acutis, premier saint millénaire de l’Église catholique, a fait sa première communion. Les images publiées par les pompiers sur la plateforme X montrent l’ensemble du bâtiment détruit par les flammes ; les religieuses ont été évacuées sans blessure, mais de nombreuses œuvres d’art et objets inestimables auraient été consumés, selon des médias italiens. Le maire de La Valletta Brianza, Marco Panzeri, a indiqué que l’incendie pourrait être dû à un court-circuit.

