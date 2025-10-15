Israël rouvre Rafah mercredi et autorise 600 camions

En Brève

Israël autorisera mercredi 15 octobre la réouverture du point de passage de Rafah, entre l’Égypte et la bande de Gaza, afin de permettre le transit d’aide humanitaire, rapporte la radio-télévision publique israélienne KAN. Selon le média, 600 camions d’aide seront acheminés mercredi dans la bande de Gaza par l’ONU, des organisations internationales agréées, le secteur privé et des pays donateurs, sans que KAN ne cite ses sources. La décision de rouvrir Rafah au passage de l’aide a été prise par «l’échelon politique» et intervient après la remise par le Hamas, mardi soir, de quatre nouvelles dépouilles d’otages dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu avec Israël parrainé par le président américain Donald Trump.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ