Israël : l’armée identifie les quatre dépouilles d’otages rendues lundi

En Brève

Les quatre dépouilles d’otages rendues par le Hamas lundi 13 octobre ont été identifiées, a annoncé mardi l’armée israélienne, précisant que l’Institut national de médecine légale avait procédé au processus d’identification. Dans son communiqué, l’armée indique avoir informé les familles de Guy Illouz, de l’étudiant népalais Bipin Joshi, ainsi que de deux autres otages décédés dont les noms n’ont pas été autorisés à la publication, que leurs proches avaient été rendus pour être enterrés. Guy Illouz avait été enlevé lors du festival de musique Nova, lieu du massacre du 7 octobre 2023 qui a fait plus de 370 morts, tandis que Bipin Joshi, étudiant en agriculture, avait été enlevé au kibboutz Aloumim.

