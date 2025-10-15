Israël : la 4e dépouille rendue mardi par le Hamas n’est pas un otage, selon l’armée

En Brève

L’armée israélienne a annoncé mercredi 15 octobre que la quatrième dépouille remise la veille au soir par le Hamas ne correspondait à aucun des otages de Gaza. « Une fois achevés les examens menés par l’Institut national médico‑légal », indique un communiqué militaire, il ressort que « le quatrième corps remis à Israël par le Hamas ne correspond à aucun des otages ». Cet élément intervient dans le cadre de l’accord d’échange conclu lors de la trêve parrainée par le président américain Donald Trump, au titre duquel le mouvement islamiste palestinien s’est engagé à restituer tous les otages encore détenus dans la bande de Gaza.

