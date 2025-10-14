Iran: décès du cinéaste Nasser Taghvai, 84 ans

En Brève

Le cinéaste iranien Nasser Taghvai est décédé à l’âge de 84 ans, a annoncé mardi 14 octobre son épouse, l’actrice Marzieh Vafamehr, sur Instagram. «Nasser Taghvai, un artiste qui a choisi la difficulté de vivre librement, a mérité sa libération», a écrit Mme Vafamehr, soulignant le long combat du réalisateur contre la censure en Iran.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

Né le 13 juillet 1941 à Abadan, Nasser Taghvai s’est fait connaître après la sortie de son premier film en 1972, Tranquillité en présence d’autrui, qui offrait une représentation crue du conflit entre tradition et modernité en Iran. Au cours d’une carrière marquée par la résistance aux contraintes politiques, il a réalisé six films, une série télévisée et plusieurs documentaires. En 1999, il a signé un segment du film collectif Contes de Kish, nommé pour la Palme d’or au Festival de Cannes.