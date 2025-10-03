Investiture du duo Wadagni–Talata: Parakou s’apprête à accueillir samedi plus de 7 000 participants

Le stade omnisports de Parakou sera ce week-end le théâtre d’un événement politique d’envergure : l’investiture du duo Romuald Wadagni – Mariam Chabi Talata, choisi par la mouvance présidentielle pour défendre ses couleurs à la présidentielle d’avril 2026.

Plus de 7 000 militants et sympathisants venus des quatre coins du pays sont attendus pour cette cérémonie symbolique dans la cité des Kobourou.

À quelques jours du rendez-vous, les préparatifs battent leur plein. Les stands des deux grands partis de la mouvance – le Bloc Républicain (BR) et l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) sont en cours d’installation, tandis que les tribunes réservées aux observateurs prennent forme.

« Les préparatifs vont bon train. Environ 7 000 personnes sont attendues et tout est presque prêt pour que l’évènement se déroule dans la tranquillité, la paix et pour la victoire de notre duo », a assuré Daouda Saka Mere, maire de N’Dali et cadre du Bloc Républicain. rapporté par La Nation.

Le programme de la cérémonie

La journée s’ouvrira par des interventions officielles, dont celle du ministre d’État Abdoulaye Bio Tchané, représentant le gouvernement. Suivra la présentation officielle du duo Wadagni–Talata, moment fort de l’évènement.

La validation se fera « par acclamation », a précisé le maire de N’Dali, soulignant la volonté de traduire l’adhésion populaire et l’unité de la mouvance autour du ticket désigné.

Après cette étape, Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata prendront la parole pour partager leur vision et les grandes lignes de leur engagement.

Entre politique et symbolique

Si Romuald Wadagni est parfois décrit comme un technocrate « peu politique », son parcours inspire confiance, notamment en raison de sa proximité avec le président sortant Patrice Talon et de son rôle central dans la gestion économique du pays depuis près de dix ans.

« Il n’est pas politique au sens strict, mais il n’est pas hors de la politique. Ses actions ont toujours accompagné les partis », insiste Daouda Saka Mere, confiant que ce nouveau mandat sera « meilleur que celui qui s’achève, grâce à la jeunesse et à l’énergie » du candidat.

La mobilisation attendue, à la fois régionale et nationale, devrait donner le ton d’une campagne où la mouvance entend jouer la carte de la continuité et du renouvellement à travers le duo Wadagni–Talata.