Inondations à Madagascar : 11 morts et des centaines de sinistrés

Depuis la fin du mois de novembre, de violentes précipitations frappent Madagascar, causant la mort de 11 personnes et faisant six blessés, selon une annonce faite mardi par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC).

Antananarivo, la capitale, ainsi que plusieurs communes avoisinantes, comptent parmi les zones les plus durement affectées. Le BNGRC fait état de 274 sinistrés, de 13 logements inondés et de 24 habitations entièrement détruites.

D’après les services météorologiques malgaches, les pluies devraient se poursuivre dans le nord-ouest et sur les hauts plateaux du centre dans les jours à venir, tandis que des précipitations sont également attendues dans les régions méridionales.

Chaque année, Madagascar traverse une saison des pluies qui s’étend de décembre à mars. Cette période est souvent marquée par des intempéries provoquant de nombreux dégâts humains et matériels, notamment des inondations de vastes zones agricoles, touchant principalement les hautes terres centrales, l’est et le sud du pays.