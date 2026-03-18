«Ils ont Osimhen, il gagne des matchs à lui seul », Steve Nicol met en garde Liverpool avant le choc face à Galatasaray

L’ancienne légende des Reds, Steve Nicol, refuse de faire de son ancien club un favori évident face à Galatasaray et souligne l’impact potentiel de Victor Osimhen avant le choc décisif à Anfield.

Ancienne gloire de Liverpool, Steve Nicol tempère l’optimisme autour des Reds avant leur rendez-vous européen face à Galatasaray en Ligue des champions de l’UEFA. Le consultant estime que le club anglais ne peut être considéré comme un favori évident, notamment en raison du danger incarné par Victor Osimhen. Vainqueur 1-0 à l’aller au RAMS Park, le club stambouliote aborde ce match retour avec un léger avantage.

Même sans avoir trouvé le chemin des filets lors de la première manche, l’attaquant nigérian s’est montré omniprésent, pesant constamment sur la défense adverse. Il avait d’ailleurs cru faire le break avant de voir son but refusé pour une position de hors-jeu. Interrogé par ESPN FC, Nicol s’est montré sceptique quant au statut de favori attribué à Liverpool : « Les Reds restent sur une contre-performance face à une équipe en difficulté en Premier League et sont menés dans cette double confrontation. »

Avant d’insister sur la menace Osimhen : « Avec un joueur de ce calibre, capable de faire basculer un match à lui seul, rien n’est acquis. » Auteur d’une campagne européenne solide, Osimhen affiche des statistiques impressionnantes et s’impose comme l’un des hommes forts de Galatasaray. À Anfield, il tentera de confirmer son influence et de guider les siens vers une qualification historique.





