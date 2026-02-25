Hossegor : les 5 plus beaux hôtels entre lac et océan

Hossegor, entre lac et océan, reste une destination prisée pour l’élégance balnéaire et le surf : promenades sous les pins, marchés locaux et terrasses face aux vagues attirent une clientèle en quête de nature et de confort. Cet article présente une sélection d’adresses au bord du lac, hôtels et lodges qui déclinent l’art de vivre landais entre villas historiques, écolodges et retreats contemporains.

La station mixe un patrimoine architectural basco-landais et des créations récentes, offrant des hébergements où la décoration et l’emplacement dialoguent avec le paysage. À proximité immédiate de l’océan, ces maisons d’hôtes et petits hôtels privilégient l’intimité — services sur mesure, tables locavores, activités nautiques et bien-être — plutôt que les grands complexes.

Plusieurs établissements incarnent cette approche : petites structures familiales, reprises par des collectifs ou transformées en écolodges. Partout, le projet est comparable : intégrer le bâti à la pinède, valoriser les produits locaux et proposer des expériences liées au lac et à la mer — paddles, kayaks, balades à vélo, cours de surf et soins spa.

Sélection d’adresses au bord du lac

Les Hortensias du Lac propose une atmosphère de surf lodge chic en bord de lac. Pensé comme une maison de famille et installé dans une villa basco-landaise des années 1930, l’hôtel 4 étoiles compte 25 chambres décorées par Béryl Le Lasseur, qui mêle bois clair, matières naturelles et touches graphiques. Le restaurant, ouvert sur le paysage, met en avant une cuisine écoresponsable signée du chef Philippe Moreno. Le spa de 450 m² comprend une piscine à débordement chauffée, un bain nordique extérieur, un hammam et des soins myBlend. Activités nautiques et balades à vélo rythment le séjour.

Les Bords du Lac, Iconic House occupe une villa de 1915 signée Louis Lagrange, restaurée par Iconic House (Thibaud Elzière et Robin Michel) et aménagée par l’architecte Dorothée Delaye. L’intérieur de 380 m² reprend codes et matériaux locaux — zelliges, travertin, rotin — et cultive une esthétique « Landifornie » inspirée des années 1970. La maison dispose de six chambres, d’espaces communs chaleureux et de services hôteliers : petit‑déjeuner local, voiture électrique, kayaks, paddles, vélos, cours privés de surf avec Marc Lacomare et soins signature au pin landais. Terrasse au bord du lac, piscine chauffée et salle de yoga complètent l’offre.

Écolodge Les Échasses, sur quatre hectares entre prairies marécageuses et forêt près de Saubion, a été converti en éco-lodge golf & surf par Claire et Thomas. Le domaine rassemble huit « modges » — cabanes de luxe sur pilotis — et un lodge familial. Conçu par Patrick Arotcharen, l’écolodge privilégie le bois non traité, des pilotis inspirés des tentes berbères et une intégration forte à la nature. La table met en valeur miel, confitures et légumes du potager en permaculture. L’offre bien‑être inclut sauna, bain norvégien et massages ; activités : yoga, nage dans une piscine de 20 m, golf à proximité, kayaks et paddles.

Villa SEREN Hôtel & Spa est une construction neuve, bioclimatique, signée par Lénaïg et Philippe et pensée pour s’intégrer à la pinède. L’établissement 4 étoiles compte 30 clés, dont trois suites, et propose un appartement familial (Joia) de 75 m² prolongé d’une terrasse de 60 m². L’architecture met l’accent sur isolation, panneaux solaires et piscine filtrée à la zéolite. La restauration locavore est assurée par Matthieu Ibanez au Seren’issime ; le spa Seren’ity propose sauna, hammam, douche sensorielle, piscine chauffée extérieure et soins Phytomer.

Lo Rey du Lac occupe quatre hectares à deux pas du lac marin dans une ferme hossegorienne centenaire restaurée par Anne et Pascal. Le lieu propose des hébergements insolites — bulles translucides, géodes, cabanes sur pilotis, tentes safari — et un dôme avec spa privé pour deux, ainsi qu’un petit-déjeuner locavore et dîners sur commande. Activités disponibles : balades en pinède, yoga matinal et sorties en kayak.