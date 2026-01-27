Hommage à Halima Gadji, actrice du cinéma sénégalais

Halima Gadji, actrice reconnue du cinéma et des séries sénégalaises, est décédée. La nouvelle, annoncée à l’aube dans la pénombre, a suscité émotion et incompréhension au Sénégal et au-delà. Connue pour des rôles populaires et pour ses prises de parole sur la santé mentale, elle laisse une carrière ponctuée de succès télévisuels et un parcours personnel marqué par des épreuves qu’elle avait partagées publiquement.

Née au Sénégal, Halima Gadji s’est tôt orientée vers les arts de la scène. Repérée d’abord dans des publicités, sa présence naturelle devant la caméra lui a ouvert les portes de l’audiovisuel sénégalais, où elle s’est progressivement imposée. Sa trajectoire illustre le cheminement d’une artiste devenue familière aux téléspectateurs grâce à des formats de grande audience.

Son visage est devenu reconnaissable grâce à plusieurs productions qui ont marqué le paysage audiovisuel régional. Elle a notamment incarné le personnage d’Aïda dans la série « Prédictions », participé à « Princesse du Faso » et joué dans la série « maîtresse d’un homme marié », rôle qui l’a définitivement installée dans le cœur du public. Son jeu, décrit comme authentique et nuancé, lui a valu l’affection des spectateurs et le respect de ses collègues.

Parcours personnel et prise de parole sur la santé mentale

En parallèle de sa carrière, Halima Gadji a rendu publics des épisodes difficiles de sa vie. À plusieurs reprises, elle a évoqué des périodes de détresse psychologique, déclarant avoir fait plusieurs tentatives de suicide et souffrir de dépression. Ces confidences, rares par leur transparence dans le milieu artistique, avaient été relayées dans les médias et sur les réseaux, où elle utilisait sa plateforme pour alerter sur l’importance de la santé mentale.

Dans ses déclarations publiques, elle parlait du mal-être et des moments où l’espoir lui semblait inaccessible. Son témoignage visait à rompre le silence autour de ces sujets, souvent stigmatisés, et à interpeller sur la nécessité d’un accompagnement adapté pour les personnes en souffrance. Elle insistait sur le fait que la détresse psychologique peut toucher chacun, y compris des personnalités exposées aux regards et aux pressions médiatiques.

La disparition d’Halima Gadji relance les discussions sur l’état des dispositifs de soutien et sur la manière dont le secteur du spectacle, ainsi que la société en général, prennent en compte les problèmes de santé mentale. Sa parole, tenue au fil de son parcours, a contribué à mettre en lumière la vulnérabilité des artistes et la question de l’écoute envers ceux qui vivent des situations similaires.

Halima Gadji laisse derrière elle un répertoire de rôles qui ont marqué les soirées de nombreux foyers et une image d’artiste engagée par ses révélations sur sa propre souffrance. Ses interventions publiques sur la dépression et les tentatives de suicide avaient pour objectif d’alerter et de rappeler l’importance d’une prise en charge adaptée pour les personnes concernées.