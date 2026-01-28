Hannibal Mejbri (Burnley) sous pression avant le Mondial 2026 avec la Tunisie

En manque de temps de jeu à Burnley mais auteur de prestations remarquées avec la Tunisie lors de la CAN 2025, Hannibal Mejbri, milieu de 23 ans, voit sa situation de club menacer sa place chez les Aigles de Carthage à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. La double réalité — utilisation limitée en club et rôle majeur en sélection — pose un défi immédiat pour le joueur et pour l’encadrement tunisien.

Vous utilisez actuellement la version classique Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

À Burnley, Hannibal Mejbri enchaîne les apparitions réduites et dispose de très peu de minutes cette saison. Souvent relégué sur le banc, parfois même laissé hors du groupe, l’international tunisien ne parvient pas à s’imposer dans la rotation de son club. Ce manque de temps de jeu interrompt sa continuité sportive à un âge jugé essentiel pour la progression d’un milieu de terrain.

Le faible volume de matchs en club soulève des interrogations sur les conséquences pratiques pour le joueur : rythme de compétition, maintien de la condition physique et construction de la confiance. Ces éléments sont généralement cités comme déterminants pour un joueur en phase de développement souhaitant conserver ou assumer un rôle majeur en sélection nationale.

Performance en sélection et pistes envisagées

En sélection, le contraste est net. Lors de la CAN 2025, malgré le parcours globalement décevant des Aigles de Carthage, Hannibal Mejbri s’est imposé comme l’une des satisfactions côté tunisien. Les observateurs ont relevé son engagement sur le terrain, son volume de jeu et des signes de leadership. Sa réaction après sa sortie lors du match face au Mali a été particulièrement remarquée par les supporters et les commentateurs.

La situation soulève une question opérationnelle pour la Tunisie à l’approche du Mondial 2026 : peut-on fonder un projet autour d’un joueur dont le rythme et le temps de jeu en club sont limités ? Des solutions de nature sportive sont évoquées dans le débat public et parmi les acteurs concernés, parmi lesquelles un changement de statut au sein de Burnley, un prêt ou un transfert vers un club offrant davantage de minutes de jeu.

Le profil de Hannibal Mejbri — considéré pour ses qualités techniques et son état d’esprit — est présenté comme un élément important pour l’avenir des Aigles de Carthage, à condition qu’un retour à une régularité de compétition soit assuré. Le timing est souligné par plusieurs interlocuteurs comme un facteur déterminant à l’approche de la Coupe du Monde 2026.

À l’aube du Mondial 2026, le temps presse.