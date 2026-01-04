La suite après la publicité
Guinée : la Cour suprême confirme la victoire de Mamadi Doumbouya

La Cour suprême de Guinée a proclamé les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025 et déclaré Mamadi Doumbouya président de la République de Guinée ; il a recueilli 86,72 % des suffrages pour un mandat de sept ans.

