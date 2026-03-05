Guinée équatoriale : étude pour l’introduction du service internet Starlink

Le gouvernement de Guinée équatoriale a mandaté, lors de la présentation au cabinet du rapport final d’audit du projet de télévision numérique terrestre, la réalisation d’une étude sur l’introduction du service internet satellitaire Starlink sur le marché national, a indiqué un compte rendu publié le 4 mars 2026. Les autorités ont demandé que cette analyse soit conduite sous l’égide du GITGE, l’entreprise publique chargée de la gestion, de l’exploitation et du développement des infrastructures numériques et de télécommunications du pays.

La décision formelle vise à déterminer les modalités d’intégration de la technologie dans le cadre réglementaire existant. Selon le document de synthèse de la réunion, il s’agit d’évaluer les aspects juridiques, techniques et économiques liés à une éventuelle mise en service commerciale de la constellation Starlink en Guinée équatoriale, y compris les conditions de licence, les exigences en matière de conformité et les implications pour les opérateurs en place.

Starlink est un service d’accès à Internet par satellite développé par la société américaine SpaceX. Le réseau repose sur une constellation de satellites en orbite basse qui communiquent directement avec des terminaux installés chez les abonnés. La connexion ne s’appuie pas sur les infrastructures terrestres traditionnelles — fibre optique ou réseaux mobiles — et est couramment déployée pour desservir des zones insuffisamment couvertes par les moyens conventionnels. L’installation utilisateur comprend une antenne compacte orientée vers la voûte céleste et un routeur local.

Cadre institutionnel et précédents en Afrique centrale

Le GITGE est explicitement nommé pour conduire l’évaluation et proposer des mesures de régulation adaptées. Créée pour piloter les infrastructures numériques et de télécommunications, la société publique devra livrer un rapport précisant les adaptations du corpus législatif, les modalités de délivrance des autorisations d’exploitation et les contraintes techniques à considérer pour l’exploitation d’un réseau satellitaire de type Starlink sur le territoire national.

La démarche guinéenne s’inscrit dans un contexte régional où l’intérêt pour les services d’accès à Internet par satellites se confirme. Le Tchad a accordé une licence d’exploitation à Starlink le 13 mars 2025, lors d’une cérémonie ministérielle dédiée aux télécommunications et à la numérisation de l’administration. La République centrafricaine a signé un accord autorisant l’opération de l’entreprise américaine le 18 décembre 2025 à Bangui, selon des communiqués officiels.

Les points attendus dans l’étude commandée par Malabo incluent la définition des fréquences et des bandes spectrales concernées, les obligations en matière de sécurité des réseaux et des données, ainsi que les mécanismes de supervision et de contrôle opérationnel. Le rapport devra également préciser les responsabilités entre l’opérateur satellitaire et les autorités nationales en cas d’incidents techniques ou de demandes d’accès aux données dans le cadre d’enquêtes judiciaires.

Au plan opérationnel, l’intégration de Starlink impliquerait l’ouverture d’un dossier d’enregistrement des équipements et des importations, l’établissement d’un régime fiscal et douanier pour les terminaux utilisateurs, et la définition de procédures d’agrément pour les points de vente et d’assistance technique. Les travaux confiés au GITGE devront être examinés au sein de cette entité publique avant toute décision gouvernementale ultérieure sur une autorisation d’exploitation commerciale de la société SpaceX en Guinée équatoriale