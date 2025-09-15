Guinée-Bissau : retour imminent de l’opposant Domingos Simões Pereira

Après près d’un an passé à l’étranger, l’ancien Premier ministre et chef de l’opposition bissau-guinéenne, Domingos Simões Pereira, prévoit de revenir à Bissau à la mi-novembre. Son retour intervient à moins de deux mois des élections générales prévues le 23 novembre 2025.

Leader du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), principal parti d’opposition, Simões Pereira avait quitté le pays après la dissolution de l’Assemblée nationale par le président Umaro Sissoco Embaló en décembre 2023. Depuis Lisbonne, où il a vécu en exil pendant neuf mois, il a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle le 14 septembre, s’adressant notamment à la diaspora bissau-guinéenne.

« Aujourd’hui, le moment est venu. Mon parti m’appelle. En tant que citoyen, politicien et leader du plus grand parti, je dois répondre », a-t-il déclaré, rappelant qu’il se considère toujours comme le président légitime de l’Assemblée nationale, malgré la dissolution du Parlement.

Le PAIGC a dénoncé ce qu’il estime être une remise en cause des règles démocratiques, rappelant que, malgré sa victoire électorale en 2023, le Parlement avait été dissous et remplacé par un gouvernement « d’initiative présidentielle », une démarche jugée anticonstitutionnelle.

Le retour de l’opposant historique pourrait relancer la campagne et renforcer une opposition déterminée à retrouver une place centrale dans le jeu politique, alors que la Guinée-Bissau traverse une période de forte instabilité institutionnelle. Le défi de Simões Pereira sera d’engager un dialogue constructif tout en préservant l’influence de son parti face à un président en exercice déterminé à conserver son pouvoir.