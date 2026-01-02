Guinée-Bissau : des militants de la société civile tentent de manifester contre la junte

En Guinée-Bissau, le 1er janvier 2026, des militants de la société civile ont tenté de manifester pour dénoncer le pouvoir militaire en place depuis le coup d’État du 26 novembre dernier. Ils réclament la libération des prisonniers politiques, le rétablissement de la démocratie et la publication des résultats de l’élection présidentielle organisée le 23 novembre.

Selon les informations de RFI, les manifestants protestent contre la junte dirigée par le général Horta N’Tam, nommé président de transition après le renversement du président Umaru Sissoco Embalo, contraint à l’exil. Parmi les organisations mobilisées, le mouvement Pó de Terra affirme que le pouvoir militaire n’a aucune légitimité et considère Fernando Dias comme le vainqueur de l’élection présidentielle.

Selon ses membres, l’instauration d’une transition d’un an est rejetée par la population. Ils appellent à la publication des résultats électoraux et à une restitution rapide du pouvoir aux civils. Depuis le coup d’État, les militaires ont suspendu le processus électoral et adopté, début décembre, une « charte de la transition » encadrant cette période. La Guinée-Bissau, marquée par une instabilité politique chronique, a connu plusieurs coups d’État et tentatives d’insurrection depuis son indépendance en 1974.