Guinée : Alpha Condé appelle au boycott du référendum constitutionnel

L’ancien président guinéen Alpha Condé a pris la parole ce 17 septembre 2025 pour dénoncer le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. Il a qualifié cette consultation de « mascarade » et a invité les citoyens à ne pas se rendre aux urnes.

Renversé par la junte militaire dirigée par le colonel Mamady Doumbouya le 5 septembre 2021, Alpha Condé sort ainsi de plusieurs mois de silence. Dans un message adressé aux Guinéens, il affirme que le scrutin est organisé par « un régime illégal et illégitime » et accuse les autorités de vouloir « confisquer la souveraineté du peuple ».

L’ancien chef d’État, âgé de 86 ans, estime que la transition militaire a « aggravé la crise économique, détruit le tissu social et isolé la Guinée sur la scène internationale ». Il a également évoqué les conditions de son renversement, accusant la junte d’avoir fait exécuter des soldats restés fidèles à la Constitution.

Tout en appelant ses compatriotes à rester « unis et mobilisés », Alpha Condé a réaffirmé sa volonté de lutter pour « le rétablissement de l’ordre constitutionnel » interrompu en 2021. Le référendum du 21 septembre, présenté par la junte comme une étape vers un retour à un régime civil, reste entouré d’incertitudes. Le colonel Doumbouya n’a pas encore précisé s’il sera candidat à la future présidentielle, et plusieurs partis d’opposition ont déjà annoncé leur boycott du scrutin.

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) indique avoir inscrit plus de 5,4 millions d’électeurs. L’intervention d’Alpha Condé, dont le parti RPG conserve une influence dans certaines régions, pourrait toutefois peser sur la mobilisation.