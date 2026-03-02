Guerre en Iran: les matchs amicaux de football du Nigeria menacés

Les rencontres amicales prévues des Super Eagles du Nigeria contre l’Iran et la Jordanie à Amman voient leur tenue remise en question, la montée des tensions militaires au Moyen-Orient perturbant sérieusement l’organisation. Les récents développements autour d’actions impliquant les États-Unis et Israël face à l’Iran ont fait surgir d’importantes interrogations sur la sécurité dans la région.

Les triples champions d’Afrique devaient rejoindre, d’ici la fin du mois, un tournoi international à quatre équipes organisé sur invitation en Jordanie. Cet événement servait de préparation pour plusieurs sélections et devait rassembler des délégations étrangères à Amman.

Sous la direction du sélectionneur Éric Chelle, le Nigeria était attendu pour entrer en lice contre l’Iran le vendredi 31 mars, avant d’affronter l’équipe hôte quatre jours plus tard.

Inquiétudes sécuritaires et contexte régional

La tenue du tournoi est désormais incertaine à cause du climat sécuritaire dégradé. Des frappes et opérations militaires liées aux tensions entre les puissances occidentales, Israël et l’Iran ont accentué les craintes quant à la sûreté des joueurs, du staff, des officiels et des supporters susceptibles de se rendre en Jordanie.

Les inquiétudes se sont amplifiées après des ripostes attribuées à l’Iran visant des intérêts associés aux États-Unis et à Israël dans plusieurs pays du voisinage, parmi lesquels la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Syrie et l’Arabie saoudite.

Dans ce contexte mouvant, organiser une compétition internationale de football devient particulièrement compliqué, tant sur le plan logistique que sécuritaire, et les risques pris en compte par les instances et les délégations sont désormais nombreux.

À ce stade, la Fédération nigériane de football n’a publié aucune annonce officielle sur un éventuel report ou une annulation de la participation, mais les différents acteurs concernés suivent l’évolution de la situation avec attention.