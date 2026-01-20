Gogounou: cinq ans de prison ferme pour un enseignant reconnu coupable de harcèlement sexuel

La justice a condamné un enseignant impliqué dans une affaire de harcèlement sexuel impliquant un enseignant à Sori, arrondissement de la commune de Gogounou.

Âgé de 29 ans, l’enseignant a été condamné à cinq années de prison ferme, assorties d’une amende de 500 000 francs CFA, pour des faits jugés particulièrement graves par la juridiction compétente.

Selon les éléments retenus au cours du procès, le mis en cause a abusé d’une jeune élève de 18 ans à l’intérieur même de l’établissement scolaire qu’elle fréquentait.

Au-delà de la peine privative de liberté, le tribunal a également prononcé une interdiction formelle d’exercer toute activité d’enseignement pendant une durée de cinq ans. Cette mesure complémentaire prendra effet à l’issue de l’exécution de la peine principale, renforçant ainsi la portée dissuasive de la sanction.

Par cette décision, la justice entend non seulement sanctionner un comportement pénalement répréhensible, mais aussi rappeler avec force la responsabilité morale, professionnelle et éthique qui incombe aux acteurs du système éducatif. Elle vise surtout à préserver l’intégrité des apprenants et à affirmer que l’école ne saurait, en aucun cas, devenir un lieu de prédation ou d’abus de pouvoir.



