Gildas Agonkan révoqué de son poste d’ambassadeur du Bénin près le Niger ?

- Publicité-

Gildas Agonkan, l’ambassadeur du Bénin près le Niger a-t-il été révoqué de ses fonctions trois jours après ses déclarations publiques lors de la cérémonie de prestation de serment et de remise de diplômes de la 7e promotion de l’Institut International de Santé (IIS) Koubeyni?

Aucune décision officielle n’annonce son limogeage ni sa révocation. Selon l’information relayée par plusieurs médias dont Le Parakois et Fraternité FM, Gildas Agonkoan a été purement et simplement relevé de son poste d’ambassadeur. Mais aux dernières nouvelles, le diplomate Béninois est rappelé pour une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Olushegun Bakary. Prévue pour ce jeudi 13 février 2025, la rencontre est décalée de 24 heures et pourrait se tenir le vendredi 14 février 2025.

Pour rappel, lors de son intervention à l’IIS Koubeyni, l’ambassadeur béninois a exprimé des regrets quant aux tensions entre le Bénin et le Niger, nées après le coup d’État du 26 juillet 2023 ayant renversé le président Mohamed Bazoum. Dans son discours, il a solennellement demandé pardon au peuple nigérien pour les différends diplomatiques ayant opposé les deux nations.

« Nous demandons pardon parce que nous sommes des frères. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Allah pour que plus jamais, plus jamais, plus jamais, cette chose ne puisse se passer encore », a-t-il déclaré. Cette sortie, bien que teintée d’un esprit de réconciliation, semble ne pas avoir été appréciée par les autorités béninoises, qui n’avaient vraisemblablement pas validé une telle prise de position.

Depuis le coup d’État ayant porté le général Abdourahamane Tiani au pouvoir, les relations diplomatiques entre Cotonou et Niamey sont au point mort. Le Bénin, fidèle à la position de la CEDEAO, avait condamné la prise de pouvoir des militaires et maintenu une posture ferme contre le régime nigérien.