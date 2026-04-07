Ghana : un nouveau sélectionneur annoncé pour l’équipe nationale ce mardi

Le mystère touchera à sa fin ce mardi : la Fédération ghanéenne de football doit annoncer l’identité du nouveau sélectionneur des Black Stars. Après plusieurs semaines d’attente, les supporters et les observateurs attendent désormais l’officialisation qui devrait clore une période d’incertitudes.

La nomination intervient dans un contexte sportif houleux, marqué par des performances irrégulières qui ont fragilisé la confiance autour de l’équipe nationale. Pour beaucoup, ce choix représente un tournant crucial pour redresser la trajectoire des Black Stars.

Le départ d’Otto Addo a précipité les choses et obligé la fédération à réévaluer sa stratégie de gestion. La recherche d’un successeur s’est accélérée, l’objectif étant de mettre rapidement en place un encadrement capable de stabiliser le groupe.

Trois profils en lice pour relancer la sélection

Selon les informations disponibles, la short-list se serait réduite à trois candidats aux profils variés. La décision finale devrait être prise lors de la réunion du comité exécutif, qui disposera des éléments nécessaires pour trancher entre expériences et visions différentes.

Le futur technicien héritera d’une mission exigeante : recréer une dynamique collective tout en comblant des lacunes aperçues ces derniers mois, tant dans l’organisation offensive que défensive. Avec la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, la pression pour obtenir des résultats concrets est plus forte que jamais.