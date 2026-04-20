Ghana : un cinquième match amical en préparation pour le Mondial 2026

Les Black Stars du Ghana pourraient ajouter une cinquième rencontre amicale à leur préparation en vue de la Coupe du monde 2026. Après avoir décroché leur place pour la phase finale qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Fédération ghanéenne de football (GFA) avait prévu à l’origine quatre joutes de préparation sous la houlette d’Otto Addo.

Le technicien allemand a toutefois perdu son poste à la suite de deux revers cinglants enregistrés en mars — une défaite 5-1 face à l’Autriche à Vienne, puis un 2-1 concédé à Stuttgart contre l’Allemagne — ce qui a précipité une remise à plat du staff. Après une recherche menée à grande échelle, la GFA a retenu Carlos Queiroz pour un contrat de courte durée couvrant la période du Mondial, avec une évaluation de son travail programmée à l’issue du tournoi.

La fédération insiste sur la nécessité d’offrir au nouveau sélectionneur davantage de temps de travail, d’où la volonté d’ajouter un match amical supplémentaire au calendrier déjà calé. Deux oppositions sont d’ores et déjà confirmées : le Mexique en mai, puis le pays de Galles début juin, mais les dirigeants estiment que ces rencontres pourraient ne pas suffire pour que Queiroz impose ses idées tactiques et structurelles.

Arrivée du staff, calendrier et objectifs

Le Portugais, attendu au Ghana dans le courant de la semaine pour sa présentation officielle, débarquera accompagné de cinq membres de son équipe technique. Au programme des démarches protocolaires figure également une rencontre avec le ministre des Sports, Kofi Adams, avant qu’il ne prenne en main les séances de travail et les dernières rencontres de préparation.

Une fois installé, Queiroz dirigera la sélection lors de l’amical contre le Mexique, puis lors du match face au pays de Galles fixé au 2 juin. La GFA poursuit parallèlement ses discussions pour sécuriser une cinquième confrontation amicale afin d’optimiser la période d’entraînement et d’intégration des choix tactiques du nouveau staff.

Sur le plan sportif, le tirage au sort a placé le Ghana dans le groupe L de la Coupe du monde : les Black Stars ouvriront face au Panama le 17 juin, affronteront ensuite l’Angleterre le 23 juin et termineront la phase de poules contre la Croatie le 27 juin.

Homme d’expérience, Carlos Queiroz dispose d’un lourd parcours international — il a contribué à qualifier l’Afrique du Sud pour la Coupe du monde 2002, mené le Portugal jusqu’aux phases finales à élimination directe en 2010 et entraîné l’Iran lors des éditions 2014 et 2018, en plus d’avoir connu des missions en Égypte — et il est attendu pour insuffler plus de discipline et de régularité aux performances ghanéennes après des sorties prématurées en 2014 et 2022.