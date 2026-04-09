Ghana : Mohamed Kudus confronté à un nouveau coup dur

Mohamed Kudus, le milieu offensif international ghanéen de Tottenham, voit ses espoirs de retour précipitamment remis en question. Absent des terrains depuis le 4 janvier à la suite d’une blessure aux ischio-jambiers, le joueur avait entamé un travail individuel cette semaine, laissant entrevoir une possible réapparition sur les pelouses. Ces derniers examens médicaux ont toutefois dressé un tout autre diagnostic.

Selon les informations relayées par The Sun, une nouvelle atteinte a été décelée au niveau du quadriceps. Cette aggravation compromet sérieusement la situation médicale du footballeur et conduit le staff soignant à envisager une intervention chirurgicale pour régler le problème. Une opération impliquerait un arrêt de longue durée et pourrait mettre un terme à sa saison prématurément.

Au-delà du calendrier club, la portée de ce nouveau coup dur est internationale : la participation de Kudus au prochain Mondial devient incertaine. Privé de compétition au moment où les échéances estivales se profilent, le joueur est confronté à un obstacle majeur qui remet en cause ses plans sportifs immédiats.

Enjeux pour Tottenham et pour le joueur

Sur le plan collectif, l’équipe londonienne se retrouve démunie face à cette éventuelle perte d’un de ses éléments créatifs, alors que la course en Premier League suit son cours. Dans le vestiaire et au staff, on scrute désormais les options pour compenser une absence qui pourrait s’étendre sur plusieurs semaines, voire jusqu’à la fin de la saison.

Du côté personnel, Kudus traverse une période difficile. Informé de la possibilité d’un recours au bloc opératoire et de l’impact sur son calendrier, le joueur doit désormais embrasser une phase de récupération incertaine, en espérant que la prise en charge médicale permette finalement un retour en compétition et, idéalement, la conservation de ses chances pour le rendez-vous planétaire.