Ghana : les crédits garantis bondissent de 73 % à 31,5 milliards de cedis

Au deuxième trimestre 2026, la valeur des crédits adossés à des sûretés enregistrées au Ghana a atteint 31,5 milliards de cedis, en hausse de 73,4 % sur un an, malgré une baisse du nombre d’enregistrements.

Au Ghana, la valeur des crédits garantis enregistrés a atteint 31,5 milliards de cedis au deuxième trimestre 2026, en hausse de 73,4 % sur un an, selon les données du Collateral Registry de la Banque du Ghana. Le montant progresse aussi de 57,5 % par rapport au trimestre précédent.

Les banques ont fourni 19,9 milliards de cedis de ces crédits, soit 63,1 % du total, contre 14,5 milliards au deuxième trimestre 2025. Les autres prêteurs ont représenté 8,3 milliards de cedis, tandis que les banques rurales et communautaires ainsi que les sociétés d’épargne et de crédit se sont partagé une part plus limitée du marché.

Parmi les banques, les établissements sous contrôle étranger ont enregistré 14,1 milliards de cedis de crédits garantis, soit 71,1 % du montant bancaire. Les banques à capitaux ghanéens ont atteint 5,7 milliards de cedis, une progression annuelle de 112,4 % par rapport aux 2,7 milliards enregistrés au deuxième trimestre 2025.

La hausse des montants s’est produite alors que le nombre d’enregistrements de sûretés a reculé de 32,2 %, à 92 033 contre 135 721 un an plus tôt. Le trimestre associe ainsi moins d’enregistrements à une valeur totale de crédits nettement plus élevée.

Le Collateral Registry, placé sous la Banque du Ghana, enregistre les droits de sûreté constitués par les emprunteurs pour garantir leurs crédits. Le rapport annuel 2025 de la banque centrale avait déjà fait état de 148,3 milliards de cedis de prêts garantis sur l’ensemble de l’année, contre 60,9 milliards en 2024, avec 94,5 milliards accordés par les banques.