Ghana – crise du cacao: comment le pays tente de gérer l’effondrement des cours mondiaux

Le monde de la filière cacao en Côte d’Ivoire a été profondément secoué par la décision prise le mercredi 4 mars : le prix d’achat aux producteurs est désormais fixé à 1 200 francs CFA le kilo. Ce niveau représente une réduction massive par rapport au prix de la campagne principale, qui avait atteint un pic record de 2 800 francs CFA le kilo, soit une contraction de plus de la moitié des revenus au kilo pour les planteurs.

Les autorités ivoiriennes expliquent ce réajustement par la nécessité d’aligner le prix intérieur sur la trajectoire baissière des cours internationaux du cacao. Le même argument avait été avancé le mois précédent par le Ghana, deuxième producteur mondial, lorsqu’il avait annoncé une réduction moins prononcée des prix versés aux cultivateurs — environ 30 % selon les communiqués officiels.

Cette annonce a ravivé l’inquiétude des acteurs du secteur : agriculteurs, coopératives et intermédiaires craignent pour la viabilité des exploitations familiales, dont les marges sont déjà faibles. À court terme, une telle diminution du prix d’achat peut peser sur le pouvoir d’achat rural, les capacités d’investissement dans la plantation et l’entretien des cacaoyers, et donc sur la production future.

La différence d’ampleur entre l’ajustement ivoirien et celui décidé à Accra soulève des interrogations : pourquoi deux pays voisins, confrontés à la même dépréciation des cours mondiaux, optent-ils pour des réductions si dissemblables ?

Explications possibles derrière l’écart entre Abidjan et Accra

Plusieurs facteurs structurels et conjoncturels peuvent contribuer à ces divergences. D’abord, la composition des coûts de production et les mécanismes de fixation du prix diffèrent d’un pays à l’autre : subventions, marges des intermédiaires, participation d’entreprises publiques ou privées et niveau des taxes d’exportation influencent le prix supportable par l’État ou par les acheteurs nationaux.

Le calendrier des négociations entre gouvernements, organisations de producteurs et acheteurs internationaux joue également un rôle. Un ajustement intervenant après des réserves de stock importantes ou après des paiements anticipés peut autoriser une réduction plus graduelle, tandis qu’une mise en place rapide d’un nouveau barème laisse moins de marge de manœuvre pour étaler l’impact.

Des considérations macroéconomiques, comme le taux de change, la pression sur les finances publiques ou la nécessité de préserver les recettes d’exportation, peuvent pousser une administration à privilégier un réajustement plus marqué. À l’inverse, des enjeux politiques — maintien de la paix sociale dans les zones rurales, calendrier électoral — peuvent inciter à modérer la baisse pour limiter les risques de tensions.

La structure du marché intérieur du cacao influence aussi l’ampleur des coupes : la capacité de transformation locale, le poids des acheteurs privés versus organismes étatiques, et l’existence de contrats d’approvisionnement à long terme avec des prix indexés différemment sur les marchés internationaux peuvent expliquer des trajectoires de prix distinctes.

Enfin, la qualité moyenne des récoltes, la part des fèves de qualité supérieure et les programmes de soutien (formation, intrants subventionnés, assurances récolte) modulant le coût réel pour l’exploitant sont autant d’éléments qui rendent la comparaison directe entre pays délicate et qui peuvent justifier des écarts dans l’ajustement des prix d’achat.

Quelles que soient les raisons techniques ou politiques, cette réduction importante en Côte d’Ivoire pose un défi immédiat pour les producteurs et suscite une attention accrue des observateurs régionaux et internationaux sur l’avenir de l’approvisionnement mondial en cacao et sur les conditions de vie des communautés agricoles.